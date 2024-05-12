نشأت الديهي عن تجديد مسجد السيدة زينب: مصر محظوظة باحتضان آل البيت

عقب الإعلامي نشأت الديهي، على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسجد السيدة زينب بعد تجديده بحضور سلطان البهرة، قائلاً: «مصر كانت محظوظة باحتضان الأنبياء والصحابة وآل البيت الذين فروا من المجازر إلى مصر».

معلومات عن طائفة البهرة

وتابع الديهي، خلال تقديمه برنامج بالورقة والقلم، المذاع على فضائية ten، أن طائفة البهرة التي شاركت في تطوير مسجد السيدة زينب عبارة عن جماعة من التجار منهم من هو سني ومن هو شيعي ومنتشرين في 114 دولة حول العالم، وأعداد أنصار هذه الطائفة يُقدر بأكثر من مليون نسمة، مشيرًا إلى أن هذه الطائفة تُحاول أن ترتبط بكل مراقد أهل البيت، ومصر من أكبر الدول التي تحتوي على مراقد أهل البيت.

وأشار الإعلامي إلى أن مسجد السيدة زينب ترقد فيه حفيدة الرسول ابنة السيدة فاطمة الزهراء وشقيقة الحسن والحسين، وشهدت معركة كربلاء التي ذبح فيها الإمام الحسين رضي الله عنه، وجاءت إلى مصر تبحث عن الأمن والآمان.