وكيل «الأوقاف» عن افتتاح مسجد السيدة زينب: نعيش عصرا ذهبيا

علق الدكتور أسامة الجندي، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد والقرآن الكريم، على خطة تطوير ضريح السيدة زينب وافتتاحه اليوم، قائلا: «افتتاح المساجد عموما وتطوير مساجد آل البيت، علامة مضيئة في تاريخ الدولة المصرية».

وأضاف «الجندي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، للإعلامية لميس الحديدي، والمُذاع على شاشة «ON»: «أستطيع القول إنَّ هذا العصر الذي نعيشه هو عصر ذهبي بمعنى أننا لن نجد هذا الكم من المساجد التي تم افتتاحها أو تطويرها في هذا العصر مقارنة بأية دولة مثل ما يحدث في مصر».

افتتح مقام السيدة زينب

وتابع: «منذ عام 2014 وحتى الآن، تم افتتاح حوالي 12 ألف مسجد تقريباً، وهذا عدد لم يكن موجوداً قبل ذلك»، مؤكداً: «الرئيس السيسي افتتح اليوم مقام السيدة زينب والعمل الراقي يتلخص في الصدق والأمانة والإتقان».

وأوضح أنَّه وفقاً للتكامل والتعاون بين المؤسسات، فإنَّ أعمال تطوير مسجد السيدة زينب شهدت تعاونا بين وزارة «الأوقاف» والجهات المعنية، قائلاً: «لا تعارض بين مهام الوزارة والأثريين في عمليات تطوير المساجد التاريخية، وكان هناك ملاحظات تخص تطوير مسجد السيدة نفيسة بألا يحدث تغيير للأصل نفسه والإبقاء والحفاظ على الأصل القديم، على سبيل المثال».