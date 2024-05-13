موعد مباريات ختام الأسبوع الأول بالدور الثاني للدوري الأرجنتيني

تختتم مباريات الأسبوع الأول من الدور الثاني لبطولة الدوري الأرجنتيني، بمواجهتين أهمهما مواجهة خيمناسيا لابلاتا وفيليز سارسفيلد على ملعب «خوان كارميلو زيريلو»، في تمام الساعة الواحدة فجر غد الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

ويدخل فيليز سارسفيلد، مباراة خيمناسيا لابلاتا، بمعنويات متراجعة أثر خسارته نهائي بطولة كأس رابطة الدوري الأرجنتيني للمحترفين أمام إستوديانتس، بضربات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله، على ملعب «إنيكو مادري دي سيوداديس».

¡El más importante! Fernando Zuqui, de @EdelpOficial, se quedó con el mejor penal de la #CopaSurFinanzas 2024.



Presenta @argentinapatea pic.twitter.com/sfIhO1E7pi — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) May 9, 2024

وفي المقابل، يخوض خيمناسيا لابلاتا، مباراة سارسفيلد، بخسارة أمام بانفيلد بنتيجة 1-2 على ملعب «خوان كارميلو زيريلو» بالجولة الـ14 والأخيرة لكأس رابطة الدوري الأرجنتيني للمحترفين، لينهي البطولة في المركز العاشر بالمجموعة الأولى برصيد 16 نقطة.

وفي مباراة أخرى، يلتقي يونيون سانتا بنظيره بانفيلد على ملعب «15 دي إبريل» بختام الأسبوع الأول بالدور الثاني لبطولة الدوري الأرجنتيني، وينطلق اللقاء في تمام الساعة الثالثة فجر غد الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

خسارة بوكا جونيورز أمام أتليتيكو توكومان

وفجر اليوم الاثنين، استهل بوكا جونيورز، مشواره في بطولة الدوري الأرجنتيني بخسارة أمام أتليتيكو توكومان بهدف دون رد، أحرزه اللاعب ماتيو كورونيل، في الدقيقة 29 من عمر اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب «خوسيه فييرو».