«السياحة»: يجوز للحجاج كبار السن توكيل آخرين لرمي الجمرات نيابة عنهم

دعا إيهاب عبدالعال، عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، شركات السياحة المٌنظمة لرحلات الحج لهذا العام إلى عقد ندوات مع حجاجها قبل السفر بوقت قصير، وذلك لتعريفهم بالضوابط الواجب عليهم الالتزام بها خلال أداء مناسك الحج، علاوة عن تعريفهم بطبيعة الإقامة بمخيمات منى في ظل قلة المساحة الجغرافية لإقامة المشاعر، لافتًا إلى أن المساحة لن تكون كبيرة.

الحجاج كبار السن

وأضاف «عبدالعال»، في تصريحات لـ«الوطن» أن شركات السياحة ستطالب من حجاجها كبار السن وغير القادرين والضعفاء بعدم التواجد بالأماكن المزدحمة، وسيتم تفعيل الفتوى الدينية التي تٌجيز لهم عدم التواجد بمشعر منى وتوكيل غيرهم من الأصحاء في رمي الجمرات، لافتا إلى أن عدد من شركات السياحة ستنقل يوميا حجاجها من مكة إلى مشعر منى لرمي الجمرات ثم إعادتهم إلى فنادقهم بمكة من جديد وذلك خوفا عليهم من التزاحم.

صوفا بيد لكل حاج

وأشار عضو اللجنة الفنية للحج السياحي، إلى أن كل حاج من حجاج السياحة سيٌخصص له داخل مخيم منى «صوفا بيد» للجلوس والنوم عليها، لافتًا إلى أن عرض الصوفا بيد يتراوح ما بين 45 إلى 50 سم، فيما يتخطى طولها حاجز الـ160 سنتيمترا.