تغييرات في الحكومة الروسية وإقالة وزير الدفاع.. كيف يستعد بوتين لحرب طويلة الأمد؟

في إشارة لاستعداده لحرب طويلة الأمد ضد أوكرانيا وحلف الناتو، أعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صلاحيات إضافية لاثنين من كبار المسؤولين في الحكومة الروسية، كما يستعد أيضًا لتغييرات كبيرة في حكومته، كان آخرها إقالة وزير الدفاع سيرجي شويجو، في وقت يستعد فيه «بوتين» لحرب أطول في أوكرانيا.

ومنح الرئيس الروسي صلاحيات إضافية لاثنين من كبار المسؤولين في حكومة موسكو المكلفين بالإشراف على الصناعة الدفاعية والطاقة، أحدهما هو دينيس مانتوروف، وهو نائب رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، وسيشرف على زيادة إنتاج الصناعة الدفاعية والتي فاجئت العالم منذ الحرب مع أوكرانيا، بحسب وكالة «رويترز».

وحصل ألكسندر نوفاك، على مهام إضافية في مجال الاقتصاد، بجانب وظيفته نائبًا لرئيس الوزراء المكلف بالإشراف على الطاقة.

تغييرات في الحكومة الروسية

ويسعى بوتين أيضًا لإجراء تغييرات أخرى في الحكومة الروسية، بينما تستعد بلاده لحرب طويلة مع أوكرانيا، وربما تمتد لبعض الدول الأوروبية وحلف الناتو.

إقالة وزير الدفاع.. وتعيين آخر مدني

وأقال «بوتين» وزير الدفاع سيرجي شويجو، وأعلن تعيين شخص مدني وهو «أندريه بيلاوسوف»، وكشف المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، عن سبب إسناد حقيبة عسكرية لشخص مدني، موضحًا أن البلاد الآن بحاجة إلى «ابتكار»، بحسب ما كشفته «CNN».

وأضاف «بيسكوف»: «نحن في ساحة المعركة، والفائز في الحرب هو الأكثر تقدمًا وابتكارًا وانفتاحًا، ومن الطبيعي في هذه المرحلة أن يرأس وزارة الدفاع الروسية شخص مدني».