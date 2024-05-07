سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء 7-5-2024 في البنوك

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء 7-5-2024، حالة من الاستقرار في البنوك، خلال بداية التعاملات الصباحية، وفق آخر تحديث لأسعار العملات عبر المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري

ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي

سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه في تعاملات اليوم نحو 59.91 جنيه للشراء و60.11 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 59.64 جنيه للشراء و59.87 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

بلغ سعر الجنيه الإسترليني ببنك مصر 59.62 جنيه، للشراء و59.87 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك القاهرة

بلغ سعر الجنيه الإسترليني ببنك القاهرة 59.63 جنيه للشراء، و60.87 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الجنيه الإسترليني بالبنك التجاري الدولي 59.72 جنيه للشراء، و59.87 جنيه للبيع.