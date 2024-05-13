رحيل الممثل والمنتج الأمريكي مارك ديمون.. ما سبب الوفاة؟

توفي الممثل مارك ديمون، الذي رحل عن عالمنا أمس الأحد في لوس أنجلوس، عن عمر يناهز 91 عاما، لأسباب طبيعية حسبما قالت ابنته، أليكسيس ديمون ريبو، لصحيفة «هوليوود ريبورتر».

بداية عمله في مجال الأفلام

وقدم مارك ديمون العديد من الأعمال الفنية في هوليوود وأوروبا قبل أن يترك التمثيل ويبدأ العمل في مبيعات الأفلام، إذ قضى «ديمون» السنوات العشرين الأولى من حياته المهنية كممثل، بما في ذلك حوالي اثني عشر عامًا في أفلام الحركة الإيطالية، قبل أن ينتقل إلى الجانب التجاري.

من هو المنتج مارك ديمون؟

فاز ديمون بجائزة جولدن جلوب لأفضل نجم صاعد عن دور البطولة في فيلم «House of Usher» في الستينيات للمخرج روجر كورمان، كما ظهر في العديد من الأفلام منها «Spaghetti Westerns» بجانب عدد من الأفلام التي جرى تصويرها في أوروبا منها «Johnny Yuma» و«Black Sabbath» لماريو بافا، بينما قدم ما يقرب من 50 فيلما كمنتج تنفيذي، من أبرزهم الفيلم الألماني «Das Boot» من تأليف وإخراج فولفجانج بيترسن والذي تصدر 6 ترشيحات لجوائز أوسكار.

ولد ديمون آلان هاريس في شيكاغو، وحصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة كاليفورنيا، ثم انتقل إلى روما حيث بدأ مهنة التمثيل، عندما عاد إلى الولايات المتحدة، أسس منظمة مبيعات المنتجين، لجلب الأفلام الأمريكية المستقلة إلى الموزعين الدوليين، مما ساعد في إطلاق سوق الأفلام الأمريكية وتحالف السينما والتلفزيون المستقل.