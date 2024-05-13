«التعليم» تحقق في مزاعم تداول امتحانات اللغة الأجنبية لصفوف النقل

قال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، إنّ غرف العمليات في المديريات التعليمية تتابع الأسئلة المتداولة والمزعومة لامتحانات اللغة الأجنبية الأولى والثانية والتاريخ صفوف النقل، للتحقق منه والتأكد من أنّه نفس الامتحان الموجود مع الطلاب داخل اللجان الامتحانية.

وأضاف المصدر، أنّ هناك تعليمات مشددة بعدم اصطحاب التليفون المحمول، واتخاذ عقوبات صارمة ضد المخالفين والتي تصل إلى الحرمان من الامتحان والحبس والغرامة وفقا لقانون مكافحة الغش.

وأكد أنّه حال التحقق من الأسئلة المتداولة سيتم التوصل إلى الطلاب الغشاشين وتطبيق عقوبات صارمة عليهم وفقا لقانون الغش الإلكتروني.

وكانت صفحات الغش الإلكتروني عبر «تليجرام»، زعمت تداول امتحان صفوف النقل للصف الأول الثانوي في مادة اللغة الأجنبية الأولى والثانية في عدد من المحافظات، بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان والذي يؤديه الطلاب اليوم.