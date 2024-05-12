وزير التعليم: فنلندا طلبت 500 طالب من خريجي المدارس الفنية للعمل بها

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الشراكة مع القطاع الخاص نجحت التعليم الفني لأن الطالب يدرس في المصنع بالجزء العملي من الدراسة، بجانب الجزء النظري في المدرسة، وبالتالي جودة التعليم زادت والإنتاج زاد، موضحا أن فنلندا طلبت 500 طالب من خريجي المدارس الفنية للعمل بها، مضيفا أن الوزارة تخرج فني محترف أو لديه مهارة وهذا الطالب أو الفني حينما يتخرج ويشتغل خارج مصر يدر دخلا وعملة صعبة للبلد، ومن ثم لا بد وأن يحصل التعليم الفني على شكل أكبر لدى المجتمع وهناك اهتمام كبير من الدولة بتطوير التعليم الفني.

تطوير منهج المرحلة الإعدادية يساوي بين المهارات العقلية والمعرفية للطالب

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تطوير منهج المرحلة الإعدادية يساوي بين المهارات العقلية والمعرفية للطالب، ومنهج الإعدادية سيكون قائما على جودة الحياة العملية ويكشف مهارات الطلاب وميولهم منذ المرحلة الإعدادية.

جاء ذلك خلال مناقشة الوزير لرسالة الباحث أحمد محمد أحمد بعنوان التخطيط لتنمية الشراكة بين القطاع الخاص ووزارة التربية والتعليم لتعميم نظام المدارس التكنولوجيا التطبيقية في ضوء خبرات بعض الدول بحضور الدكتور محمد رفعت حسنين مشرفا وعضوا والدكتور أشرف بهجات عضوا والدكتورة عائشة عبد الفتاح الدجدج مشرفة وعضوا.