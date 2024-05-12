«التعليم» توافق على تمويل إحلال التخت المدرسية وتنفيذ مجمع مدارس في أسوان

اجتمع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمجلس إدارة صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وجرت الموافقة على طلب مديرية التربية والتعليم في أسوان بدعم إضافي لتمويل تنفيذ مجمع مدارس بمنطقة الحصايا بأسوان.

كما وافق مجلس الإدارة لدعم وتمويل المشروعات على الموافقة على تمويل إحلال التخت المدرسية خلال العام المالي 2023-2024.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، واللواء علاء عطاوية الوكيل الدائم، والمحاسب محمد سامي مدير صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، والعميد طارق الباز رئيس الإدارة المركزية للاستثمار والتمويل، والمستشار أشرف المستشار القانوني في الوزارة، واللواء أحمد صالح زغلول رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة التنمية المحلية، والدكتورة منى ناصر ميلاد رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية ومتابعة التكليفات بقطاع مكتب وزير المالية، ومحمد عبدالفتاح المغربي المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر أحمد عباس رئيس قطاع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.