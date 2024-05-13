مسؤولو الإسكان يناقشون توفيق أوضاع حائزي الأراضي في المناطق المضافة للمدن الجديدة

عقد المهندس كمال بهجات، والمهندس أشرف فتحي، مساعدا نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندسة نورا فؤاد، رئيس الإدارة المركزية للمرافق بالهيئة، اجتماعا بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشاريع المرافق الجاري تنفيذها بالمناطق المضافة بالعبور الجديدة، ودراسة شبكات المرافق في المناطق الأخرى، وذلك بحضور الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز المدينة، ومسؤولو قطاع المرافق بالهيئة والجهاز والمكتب الاستشاري.

توفيق أوضاع حائزي الأراضي

يأتي الاجتماع في إطار ضرورة سرعة توفيق أوضاع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة لعددٍ من المدن الجديدة، واستكمالا لخطة تقنين الأوضاع، والعمل على تكثيف أعمال المرافق وتذليل أي عقبات إن وجدت.

وناقش مسؤولو الإسكان المستجدات حول مشروعات البنية الأساسية من شبكات المرافق «مياه الشرب – الصرف الصحي – الري - فرمة الطرق - الكهرباء»، كما جرى استعراض مصادر المياه المغذية للمدينة، وأعمال مد خطوط التغذية للمناطق المضافة، بهدف وضع خطة للمشاريع تمهيدا لتسليم قطع الأراضي كاملة الترفيق لأصحابها.

وخلال الاجتماع، جرى التأكيد على المكتب الاستشاري للمشروع بسرعة إنهاء الدراسة للبدء في التنفيذ لإنهاء شبكة المرافق في جميع المناطق المضافة.

الانتهاء من الأعمال المستهدفة في المواعيد المحددة

وفي ذات السياق، تفقد المهندس أشرف فتحي، والدكتور أحمد إسماعيل، ومسؤولو الجهاز، أعمال المرافق الجاري تنفيذها بمنطقة الأمل والطلائع، وشبكة الطرق الرئيسية بالمدينة، وتم التنبيه على الشركات المنفذة باستمرار تكثيف المعدات للانتهاء من الأعمال المستهدفة في المواعيد المحددة طبقا للبرامج الزمنية.