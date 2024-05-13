إنجاز 98% من المشروع.. وزير الإسكان يتفقذ موقع سد «جوليوس نيريري» بتنزانيا

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمشروع سد ومحطة «جوليوس نيريرى» الكهرومائية، الذى يُنفذه التحالف المصرى لشركتى «المقاولون العرب» و«السويدى إليكتريك» على نهر روفيجي بدولة تنزانيا، ورافقه السفير شريف إسماعيل، سفير مصر بتنزانيا، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس هشام حجازي، رئيس مجلس إدارة السويدي اليكتريك «PSP»، والمهندس حسام الدين الريفي، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أيمن عطية عضو مجلس إدارة الشركة، والمهندس دارم ديبسي، منسق المشروع، والمهندس محمد سماحة، نائب مدير التحالف، والمهندس محمد زكي، نائب مدير التحالف.

توفير الطاقة الكهربائية اللازمة

أكد الدكتور عاصم الجزار، أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بتنفيذ هذا المشروع الضخم، الذى يجسد العلاقات المتميزة بين مصر وتنزانيا، وتتم متابعته بشكل دورى من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتأتى تلك الزيارة فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل على أرض الواقع، من أجل تحقيق التنمية لأشقائنا بدولة تنزانيا، وتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لجمهورية تنزانيا، والسيطرة على فيضان نهر روفيجي، والحفاظ على البيئة.

وقال مسئولو التحالف المصرى المنفذ للمشروع، إن المشروع يشمل إنشاء سد بطول 1025 متراً وتم الانتهاء منه، وتصل السعة التخزينية لبحيرة السد إلى 34 مليار متر مكعب، كما يضم محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجا وات، وتقع المحطة على جانب نهر روفيجي فى محمية طبيعية بمنطقة «مورغورو» جنوب غرب مدينة دار السلام (العاصمة التجارية)، وأكبر مدن دولة تنزانيا، حيث تم تخزين 33 مليار متر مكعب ببحيرة السد ووصول المياه إلى منسوب 184 مترا من سطح البحر، إذ أن الحد الأدنى لمنسوب تشغيل التوربينات 163 من سطح البحر.

وأضاف مسئولو التحالف، أن نسبة الإنجاز الكلية للمشروع بلغت 97.74%، حيث تم الانتهاء من السد الرئيسى، و4 سدود فرعية لتكوين الخزان المائي، وأعمال المأخذ، و3 أنفاق لمرور المياه اللازمة إلى مبنى التوربينات، ومحطة توزيع وربط الكهرباء، وكوبرى خرساني دائم على نهر روفيجي، وبلغت نسبة إنجاز محطة التوليد الكهرومائية 93.8%، والطرق الدائمة لتسهيل الحركة وربط مكونات المشروع، 87.43%، وبلغت كمية الخرسانية المدموكة بالسد الرئيسي 1.4 مليون متر مكعب، وتم تركيب البوابات الرئيسية للسد وجار تنفيذ أعمال التشطيبات النهائية، وبلغت كمية الردم المستخدم في السدود الفرعية 5.5 مليون متر مكعب، بجانب 350 ألف متر مكعب من الخرسانات.

الانتهاء من شق القنوات الرئيسية

وأوضح مسئولو التحالف المصرى المنفذ للمشروع، أن العمل في المآخذ الرئيسية للقنوات الموصلة للمياه لمبنى التوربينات يسير وفق المعدلات المخططة، حيث تم الانتهاء من شق القنوات الرئيسية داخل الجبل بأطوال جاوزت 1500 متر، وتم الانتهاء من أعمال التبطين الخرساني للـ3 قنوات الرئيسية، وتم تركيب وتجميع جميع بوابات المأخذ، كما تم ملء النفق المؤدي إلى التوربينات أرقام (7 - 8 - 9) بعد إجراء أعمال الاختبار بنجاح، ويجرى العمل بالهيكل الرئيسي لمبنى التوربينات والذى يعد من أهم وحدات المشروع، حيث تم إنهاء الأعمال المدنية لمبنى تجميع التوربينات (Erection Bay)، وتثبيت 3 أوناش عملاقة -وصلت حمولتها إلى 400 طن للونش-، اللازمة لتركيب الوحدات الرئيسية للتوربينات.

ويجرى حاليا تركيب الأجزاء الموردة من التوربينات، وهي الأعمال التي يتم تنفيذها وفق أعلى مستويات الجودة المطلوبة، بالإضافة إلى الأنظمة الكهروميكانيكية المساعدة، وتم الانتهاء من تركيب المحولات لعدد 27 محولا وأبراج وخطوط الربط بين محطة مبنى التوربينات ومحطة الربط، وتم الانتهاء من تركيب توربينتين رقمى (8 - 9)، وجار الانتهاء من التوربينة رقم 7 شاملة الأنظمة المساعدة والتحكم، وربطها بمبنى التحكم الرئيسي.

وأشاروا إلى أنه يجرى تنفيذ أعمال الاختبار للتوربينتين رقمى (8 - 7)، وتم التشغيل النهائي للتوربينة رقم 9، لتوليد 235 ميجاوات ورفعها على الشبكة الخارجية لدولة تنزانيا، وجار التركيب لباقة التوربينات بعدما تم الانتهاء من الأعمال الخرسانية للمبنى بالكامل، وتم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية للأعمال الخرسانية، ومبنى مخارج التوربينات، وأعمال تكريك النهر بإجمالي 250 ألف متر معكب، وجار الانتهاء من التشطيبات الداخلية، وتم الانتهاء من أعمال التشطيبات الخارجية للمبنى، وتم الانتهاء من أعمال طبقات الأساس للطرق الدائمة، وجار الانتهاء من أعمال الطبقات النهائية وأعمال الرصف، وتم الانتهاء من محطة التوزيع والربط بقدرة 400 KVA وربطها بمحطة شالينزي بمنطقة موروجور وربطها بالعاصمة دار السلام، وتم عمل الاختبار والتشغيل بنجاح، حيث تم اختبار خط الربط واستقبال الكهرباء اللازمة للتشغيل المبدئي والاختبارات للتوربينات، وبدء توليد الكهرباء من التوربينات ورفعها على الشبكة الخارجية.