أحدها منتشر في مصر.. دراسة تكشف تجسس 3 تطبيقات صينية شهيرة على العالم

لم تمر فترة قصيرة على التهديدات الأمريكية، بحظر تطبيق TikTok الشهير، في ظل الاتهامات التي طالته، بأن بيانات المستخدم ليست آمنة، وأن الصين تستخدمها للتجسس على الأشخاص، لتكشف منظمة بحثية أن الدولة الآسيوية تستخدم أكثر من تطبيق وألعاب إلكترونية، من أجل مراقبة مستخدمي الإنترنت حول العالم.

ووفقًا لدراسة أجراها معهد السياسة الاستراتيجية في أستراليا، تعمل الحكومة الصينية على تعزيز دعايتها من خلال جمع البيانات الشخصية من العديد من التطبيقات والألعاب الشائعة، بحسب موقع «moneycontrol».

اتهام الصين باستخدام 3 تطبيقات للتجسس

سلطت الدراسة الضوء على 3 تطبيقات وألعاب رئيسية، إحداها لعبة أطفال شهيرة، وتطبيق وسيلة نقل ذكي شهيرة يستخدم في مصر، وأيضا منصة تجارة إلكترونية شهيرة، مؤكدة أن الصين جمعت بالفعل بيانات قيمة من وسائل الإعلام والألعاب، وغيرها من التقنيات من خلال التجسس.

وتشير الدراسة، إلى أن الصين تعمل على توسيع نفوذها في الخارج، لإعادة تشكيل النظام البيئي العالمي للمعلومات، من أجل تعزيز قبضتها على السلطة وإضفاء الشرعية على أنشطتها وتعزيز نفوذ الصين الثقافي والتكنولوجي والاقتصادي والعسكري.

الصين تحاول جمع بيانات من كل الدول

«إذا كانت الصين تحاول تشكيل الطريقة التي ينظر بها العالم إلى الحقيقة والواقع ويفهمها، فإن هذه البيانات ستساعد على جعل هذه الجهود أكثر نجاحًا بمرور الوقت»، بحسب الدراسة.

ووفقا للدراسة، يحتاج صناع السياسات في جميع أنحاء العالم إلى تطوير دفاعات وإجراءات مضادة قوية، للحماية من الحملات الإعلامية المستقبلية التي تنظمها بكين.

هل يمكن إيقاف تجسس التطبيقات؟

وكشف المهندس تامر محمد خبير التكنولوجيا، لـ«الوطن»، أن هذا الأمر بالفعل أصبح خطرا كبيرا على العالم، موضحا: «هناك تطبيقات على الموبايل يمكنها الوصول لكل المعلومات بسهولة، ويتم استخدامها لأغراض غير المُعلن عنها».

هل يمكن إيقاف تجسس هذه التطبيقات؟ في هذا الشأن أكد خبير التكنولوجيا أن هذا الأمر ليس له أي حلول سوى إزالة تلك التطبيقات من هاتفك، موضحا: «معظم هذه التطبيقات لا تسمح باستخدامها، إلا إذا منحتها صلاحيات الوصول للمعلومات والصور والميكروفون على سبيل المثال».

واختتم: «هناك بعض التليفونات يمكن أن توضح أن هذا التطبيق يتجسس عليك، أو تطلق للشخص تحذيرا بأن التطبيق يستخدم في الخلفية بشكل أكبر من المفترض أن يستخدم لأجله».