«التعليم العالي»: إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة في جميع أنحاء الجمهورية

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ختام فعاليات هاكاثون التكنولوجيا الأول الذي نظمته جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، بحضور الدكتورة هبة سالم رئيس جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، ورؤساء الجامعات التكنولوجية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

مشروعات الطلاب المُتميزة

وتفقد الوزير المعرض الذي يضم منتجات الطلاب وابتكاراتهم، واستمع إلى شرح تفصيلي حول ابتكارات ومشروعات الطلاب المُتميزة، وأثنى على الابتكارات التي قدمها الطلاب في مختلف المجالات، خاصة وأنّها تواكب أحدث النظم التكنولوجية الحديثة، موجّهًا الطلاب ببذل المزيد من الجهود لتطوير ابتكاراتهم لتكون قادرة على المنافسة في السوق المحلي.

وفي كلمته، أشار الدكتور أيمن عاشور إلى وجود 10 جامعات تكنولوجية حاليًا تقدم برامج دراسية حديثة ومُتميزة تواكب مُتطلبات واحتياجات سوق العمل، وجار إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطي جميع أنحاء الجمهورية، في إطار دعم المسار التعليمي المهم.

وأعرب الوزير عن سعادته بالابتكارات والمنتجات التكنولوجية المُتميزة للطلاب، والتي قد تتحول إلى منتجات قابلة للتنفيذ، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات التكنولوجية والمؤسسات الصناعية والإنتاجية بالأقاليم الجغرافية المختلفة في مصر، يما يدعم جهود الارتقاء بالصناعة المصرية، ويتماشى مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

الابتكارات والمُنتجات المُتميزة

وثمّن الدكتور أيمن عاشور جهود أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة الذين قدموا الدعم اللازم للطلاب للنجاح في تقديم الابتكارات والمُنتجات المُتميزة، لافتًا إلى أنّ الهاكاثون فرصة كبيرة للطلاب لعرض مشروعاتهم الرائدة في مختلف المجالات، وإظهار قدراتهم وخبراتهم في المجال التكنولوجي، إضافة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجامعات التكنولوجية، وتشجيع الطلاب على تطبيق ما يتعلموه عمليًا بما يُظهر قدراتهم الحقيقية ومهاراتهم.

وأضاف الوزير أنّ الطلاب أظهروا من خلال مشاركتهم الفعالة والمبتكرة القدرة على مواجهة التحديات التكنولوجية المُعاصرة وتقديم حلول لها، ما يدل على أنّ الشباب لديهم القدرة والإرادة ليكونوا قادة في المُستقبل، ويساهموا في تحقيق التنمية والرخاء لوطننا.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هبة سالم أنّ الهاكاثون التكنولوجي يعُد الأول من نوعه حول الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال، حيث يعُد منتدى أكاديمي لتبادل المعرفة والنتائج، ويهدف إلى تحويل ونقل الأفكار من المفاهيم التقنية إلى مشروعات ومنتجات حقيقية قابلة للتسويق على أرض الواقع، مؤكدة أن الهاكاثون يُلقي الضوء على الدور الهام لريادة الأعمال والابتكار في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وفي الختام، سلّم الدكتور أيمن عاشور الجوائز لرؤساء الجامعات التكنولوجية الفائزة، وأثنى على الجهود المبذولة للخروج بالابتكارات بهذه الصورة المُشرفة التي تعكس العمل بكل تفاني وإتقان.