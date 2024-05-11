تحذير لطلاب الجامعات من الغش في الامتحانات.. الإحالة لمجلس التأديب

حذر عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، الطلاب من اختراق قواعد وضوابط المجلس الأعلى للجامعات بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024، وأعمال الغش والشغب، تجنبًا لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والتي تتمثل في الإحالة لمجلس التأديب.

إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وأكد الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وعضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية لـ«الوطن»، أنّ الكليات أعلنت جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 سواء للنظاميين أو التخلفات، محذرًا الطلاب من الوقوع تحت طائلة القانون فيما يتعلق بالغش أو الشغب، وأنه يجب الالتزام بالضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشان.

الالتزام بضوابط الامتحانات

وقال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عضو المجلس الأعلى للجامعات لـ«الوطن»، إن امتحانات الترم الثاني تعقد في موعدها، لافتًا إلى أنّ الامتحانات ستكون من داخل المناهج، مؤكداًَ أنه يجب على الطلاب الالتزام بضوابط الامتحانات خاصة فيما يتعلق بالغش، وأن الإحالة لمجلس التأديب وتطبيق القانون أولى خطوات مجابهة الظاهرة.