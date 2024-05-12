استعدادات مكثفة لتنسيق الجامعات 2024.. برامج وتخصصات جديدة

استعدادات مكثفة تجريها الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد المختلفة لتنسيق الجامعات 2024، والمقرر انطلاقه رسميا بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2024، وذلك بالكشف عن مواعيد مراحل التنسيق المختلفة من قبل وزارة التعليم العالي، وأكد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، أن التحول الرقمي الذي شرعت الجامعات المصرية في أن يكون لها دور به يهدف لبناء جيل لديه المهارات الرقمية اللازمة للنجاح في مختلف المجالات، مؤكدا ضرورة التحول الرقمي لمُواكبة التطور العالمي وتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي، لافتا إلى أن مصر تستثمر في التحول الرقمي لجامعاتها لبناء جيل مؤهل لتلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والدولي، كما أن الوزارة تخطو خُطوات جادة نحو التحول الرقمي في التعليم العالي.

استعدادات تنسيق الجامعات 2024

وكشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الاستعدادات تتم على قدم وساق لتنسيق الجامعات 2024، وهناك عدد من الكليات والبرامج الدراسية الجديدة سيتم إتاحتها أمام طلاب الثانوية العامة 2024 في التنسيق بمختلف الجامعات ما بين كليات وبرامج في تخصصات القطاع الطبي أو الحاسبات والذكاء الإصطناعي والبرمجة وغيرها من التخصصات التي تتماشى مع وظائف المستقبل، لافتة إلى أن هناك العديد من التخصصات تنتظر القرار الجمهوري ببدء الدراسة للعام الجامعي الجديد.

طفرة في التخصصات العلمية المتميزة

وتابعت المصادر، أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة في التخصصات العلمية المتميزة التي تلبي متطلبات المجتمع المصري وسوق العمل إقليميا ودوليا، وأن عدد من الجامعات تواصل تجهيزاتها المختلفة لأعمال التنسيق، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بالحدود الدنيا للقبول بالكليات، فأنها تتوقف على العرض والطلب على الكليات بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.