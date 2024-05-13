ختام امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2024.. متى تنتهي؟

يختتم طلاب خامسة ابتدائي، امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2024، يوم الأربعاء 15 مايو بمادتي الرياضيات وICT، فيما يؤدي الطلاب اليوم الاثنين امتحانات مادتي اللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية، الترم الثاني.

امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2024

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني تسير بانضباط دون حدوث أي مشكلات تُعيق من الامتحانات، وأن غرفة العمليات بالمديرية متواصلة مع الغرف بالإدارات التعليمية لمتابعة الامتحانات وإزالة أي عوائق.

وشددت مديرية التعليم بالجيزة، على عدم اصطحاب الطلاب والملاحظين التليفون المحمول داخل اللجان الامتحانية أو السماعات أو الساعات الإلكترونية أو أى وسيلة من وسائل الغش، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

امتحانات خامسة ابتدائي غير موحدة

كما أكدت تعليم الجيزة، على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس وتنظيف دورات المياة يوميًا وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات، وتخصيص غرفة عزل باللجان الامتحانية للطلاب المرضي.

وأضافت مديرية التعليم بالجيزة، أن أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني توضع وفقاً لمواصفات الورقة الامتحانية، مشيرا إلى أن الامتحانات غير موحدة على مستوى الإدارات، وتُوضع وفقاً لموجه المادة طبقاً للجداول المعلنة.