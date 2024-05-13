استمرار موسم توريد القمح 2024 بالفيوم.. والصوامع تستقبل 110 آلاف طن

يستمر الفلاحون في محافظة الفيوم في توريد القمح للصوامع التابعة لوزارة التموين، التي تعمل منذ الصباح الباكر وحتى المساء، فيما تجاوز إجمالي ما تم توريده حتى الآن 110 آلاف طن، بينما ما يزال موسم التوريد مستمرًا حتى منتصف أغسطس المقبل.

وفي السطور التالية، نستعرض كل ما تريد معرفته عن موسم توريد القمح 2024 محافظة الفيوم، وإجمالي ما تم توريده من الأقماح المحلية حتى الآن، وسعر توريد القمح لموسم 2024، فضلًا عن سعر طن القمح اليوم، وأردب القمح كام كيلو.

توريد القمح 2024

وأوضح المهندس السيد أحمد حرزالله، وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أنّ توريد القمح 2024 ما يزال يشهد إقبالًا كبيرًا من المزارعين، موضحًا إنّ إجمالي ما تم توريده من الأقماح المحلية حتى صباح أمس الأحد بلغ نحو 110 ألف طن ونصف.

أردب القمح كام كيلو

ويطرح العشرات من المواطنين سؤالًا حول أردب القمح كام كيلو، وهو ما أوضحه أحمد حسان مدير صوامع طامية، مشيرًا إلى أنّ أردب القمح يبلغ نحو 150 كيلو جرام.

أسعار توريد القمح 2024

وسجل سعر توريد القمح لموسم 2024 نحو 2000 جنيه للأردب عالي النقاوة، و1950 للأردب متوسط النقاوة، و1900 جنيه للأردب منخفض النقاوة، فيما سجل سعر كيلو القمح اليوم في مصر نحو 13.33 جنيه.

سعر طن القمح اليوم

ويبلغ سعر طن القمح اليوم وفقًا لسعر توريد القمح 2024 الذي أعلنته وزارة التموين، فإنّه يبلغ نحو 13 ألفًا و333 جنيهًا، إذ يبلغ وزن طن القمح نحو 6.66 أردب.

هل توريد القمح إجباري؟

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان سابق لها، إنّ توريد القمح هذا العام اختياري وليس إجباري مثل الأعوام الماضية، مع حظر تداول الأقماح المحلية خارج المحافظة إلا بتصريح كتابي من مديرية التموين والتجارة الداخلية.