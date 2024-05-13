رغم رحيله منذ عامين.. ما سبب إعادة تداول خبر وفاة المذيع نادر دياب؟

قبل نحو عامين، فقدت الساحة الإعلامية المصرية أحد روادها، المذيع نادر دياب، عن عمر يناهز 61 عامًا، تاركًا خلفه إرثًا غنيًا من العمل الإعلامي المتميز، إذ كان واحدًا من فرسان الأخبار في «ماسبيرو»، واشتهر بصوته الجهوري الرصين الذي كان علامةً مميزةً في قراءة نشرة التاسعة بالتلفزيون المصري لسنوات طويلة، إلا أنّه خلال الساعات الماضية عادت صورته لتنتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي يدعون له بالرحمة والمغفرة وكأنّه رحل عن عالمنا لتوّه.

المذيع نادر دياب

وعلى الرغم من وفاة المذيع نادر دياب في يوم 9 أغسطس 2022، إلا أنّ بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا صورة للإعلامي الراحل مصحوبة بتعليق: «وفاة الإعلامي الكبير نادر دياب مقدم نشرة أخبار الساعة التاسعة مساءً وبرنامج أنباء وصحف على التليفزيون المصري»، وسرعان ما انتشرت الصورة وحصدت عشرات التعليقات والمشاركات التي تدعو له بالرحمة والمغفرة.

وعقب انتشار خبر الوفاة، حرص البعض على تصحيح المعلومة ونشر التوقيت الصحيح لوفاة المذيع نادر دياب، إذ أرفق صورته وعلق عليها قائلًا: «نأسف لبوست الراحل نادر دياب، أستاذ نادر متوفي من عامين، نزلنا البوست نقلا عن صحفي ادعى أنّه تلميذه وكان كاتب أنّه توفي، كله خير حاجة كويسة إنّنا نفتكره وندعيله».

معلومات عن المذيع نادر دياب

ولد نادر دياب في 9 يناير عام 1961، وبدأ مشواره الإعلامي بعد تخرجه في كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1983، وانطلق في رحلته الإعلامية من خلال العمل كمذيع في إذاعة الشباب والرياضة، ثم التحق بالعمل مذيعًا لنشرات الأخبار في القناتين الأولى والفضائية وأحداث 24 ساعة بالقناة الثانية، واشتهر بصوته الجهوري الرصين الذي كان علامةً مميزةً في قراءة نشرة التاسعة.

لم يقتصر تميز نادر دياب على قراءة نشرات الأخبار، بل قدم العديد من البرامج الإخبارية والسياسية المميزة، من أبرزها: صحف وأنباء، وحوار اليوم، ومساحة للرأي، كما شارك نادر دياب أيضًا في تقديم البرنامج الصباحي الشهير «صباح الخير يا مصر» في بدايته، ما جعله من أشهر الوجوه الإعلامية في الوطن العربي.

لم يقتصر ظهور نادر دياب على شاشة التلفزيون فقط، بل شارك بتقديم العديد من الأحداث والمناسبات القومية على الهواء مباشرة، مما أظهر قدرته على التعامل مع مختلف المواقف.