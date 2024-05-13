4 إجراءات لتعزيز المنظومة البيئية للسياحة العلاجية والاستشفائية في مصر

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء في تقرير صادر عنه بعنوان اتجاهات صناعة السياحة العلاجية والاستشفائية، عن كيفية تعزيز السياحة العلاجية والاستشفائية في مصر، مشيرا إلى ما اتخذته الدولة من خطوات حثيثة لتعزيز المنظومة البيئية للسياحة العلاجية والاستشفائية في ربوعها.

إجراءات تعزيز المنظومة البيئية للسياحة العلاجية والاستشفائية

وأضاف المركز في تقريره أنّه لا يزال هناك جهود مُبتكرة عدة يُمكن تبنيها لتحويل مصر إلى وجهة عالمية لهذا النوع من السياحة، لتُصبح رافدًا أصيلًا لتعزيز مسارات النمو والتنمية الاقتصادية الشاملة تحقيقًا لرؤية مصر 2030.

وأكد أنّه يُمكن الوقوف على تدابير ومبادرات وتجارب ناجحة تم تبنيها دوليًا، يُمكن لمصر الاهتداء بها لتأسيس صناعة تنافسية وجذب مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية إليها، وتوفير تجربة صحية سياحية استثنائية، منها على سبيل المثال:

- تأسيس مناطق اقتصادية متخصصة للسياحة العلاجية، وتكوين عناقيد صناعية مُبتكرة لهذه السياحة.

- استحداث تأشيرة دخول البلاد لغرض السياحة العلاجية والاستشفائية، وتطوير برامج سياحية تدمج بين الخدمات الصحية والأنشطة الثقافية والترفيهية.

منصات افتراضية لتنسيق خدمات الرعاية الصحية

- توفير منصات افتراضية لتنسيق خدمات الرعاية الصحية قبل الحصول عليها وأثنائها وبعدها، ما يتيح تجربة كاملة للعميل بما في ذلك الاستفسارات الأولية، والتنسيق مع مقدمي الخدمة، والمتابعة بعد الحصول على الخدمة.

- إدماج الممارسات المستدامة والصديقة للبيئة ضمن صناعة السياحة العلاجية والاستشفائية.