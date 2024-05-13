الباحث محمد فوزي: شراكة مصر وسلوفينيا هدفها وقف إطلاق النار في غزة

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إنّ المؤتمر الصحفي بين وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزيرة خارجية سلوفينيا شهد تصريحات تكشف عن مقاربة سياسية بين البلدين للتعامل مع التطورات في قطاع غزة.

شراكة مصر وسلوفينيا

وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ هذا المؤتمر ركز بشكل رئيسي على الاستراتيجية المصرية الخاصة بالأحداث في فلسطين، والتي تؤكد أنّ ما يحدث جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني، كما ركز أيضا على أهمية بناء رأي دولي داعم لحقوق هذا الشعب.

جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة

وتابع بأنّ الهدف الثاني من المقاربة بين مصر وسلوفينيا، يتمثل في حشد الجهود الدولية من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، على قاعدة أن منطقة الشرق الأوسط والمجتمع الدولي مُتضرر من استمرار هذه الحرب.

وأكد أنّ هذه الجهود لا تنفصل عما أعلنت عنه وزارة الخارجية أمس بتأييد دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولة بارتكابها جرائم إبادة جماعية تجاه الشعب الفلسطيني، وهذا تصعيد نوعي من الدولة المصرية تجاه إسرائيل لدعم القضية من كافة الاتجاهات.