ارتفاع توريد محصول القمح لصوامع وشون كفر الشيخ إلى 174 ألف طن

أعلن المحاسب عبد الفتاح جابر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ، أنّ شون وصوامع المحافظة، استقبلت 174 ألف و208 أطنان و992 كيلوجراما من الأقماح تم توريدها من المزارعين حتى الآن، مؤكداً انتظام سير عملية التوريد دون معوقات.

تذليل كافة العقبات أمام المزارعين

وأشار وكيل الوزارة، إلى حرص محافظة كفر الشيخ بالتعاون مع جميع الجهات المعنية على تذليل كافة العقبات أمام المزارعين، لتوريد أكبر كمية من الأقماح لموسم 2024، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للتوريد بالصوامع والشون بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

توفير 25 موقعاً تخزينياً

يذكر أنّ مساحات القمح المنزرعة هذا العام بلغت 210 ألف فدان بمختلف أنحاء محافظة كفر الشيخ، ووفرت المحافظة 25 موقعاً تخزينياً، بالإضافة إلى تشكيل لجان استلام الأقماح، وتم تحديد سعر استلام أردب القمح المحلي بقيمة 2000 جنيه لدرجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 55 لسنة 2024 بشأن استلام القمح المحلي موسم حصاد عام 2024.