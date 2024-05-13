تفاصيل تربع «هوكي الشرقية» على قمة الدوري الممتاز للمرة الـ33

كشف سيد جاب الله المدير الفني لهوكي الشرقية، تفاصيل تربع الفريق للمرة الـ33 على قمة الدوري الممتاز والفوز بدرع البطولة، قائلا: «اهتمامنا باللعبة يرجع لنحو 50 سنة، ومدرس إنجليزي الجنسية هو الذي أدخل اللعبة المحافظة».

وأضاف جاب الله، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: «الهوكي دخل المحافظة بعد ذلك عن طريق التلاميذ بعدما تعلموا اللعبة على يد المدرس الإنجليزي».

وتابع: «جاهزون لبطولة الدوري على مدار 35 سنة، ولدينا أجيال تسلم أجيالا، ونحن في حالة منافسة في البطولات الإفريقية والمحلية، وبداية من سن التاسعة ينخرط الناشئ في التدريب والمعسكر لأننا ننافس على كل البطولات ونفكر في المكسب دائما، فلا نلعب على التعادل».