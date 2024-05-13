«رياضة كفر الشيخ» تتابع التزام حمامات السباحة بعوامل الأمان والسلامة

زارت لجنة من مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، نادي بيلا الرياضي، ونادي الحامول الرياضي، للاطمئنان على الالتزام بتنفيذ عوامل الأمن والسلامة بحمامات السباحة، وتطبيق الكود المصري، لتأمين المسطحات المائية، والإجراءات الواجب اتباعها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

مراجعة بعض الأعمال الإدارية والفنية لحمامات السباحة

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ اللجنة تابعت تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتواجد المدربين والمنقذين طوال وقت عمل حمامات السباحة، وتوافر أدوات الإنقاذ والإسعافات الأولية بحمامات السباحة بنادي بيلا والحامول، كما قامت اللجنة بمراجعة بعض الأعمال الإدارية والفنية لحمامات السباحة.

تطبيق كود حمامات السباحة

وشدّد وكيل الوزارة، على تطبيق كافة البنود والإجراءات الواردة بالكود الخاص بحمامات السباحة بمبادرة «مصر بلا غرقى» والخاصة بتأمين حمامات السباحة وأدوات الإنقاذ والمنقذين، لاسيما مع استمرار المترددين على الأندية ومراكز الشباب لاستخدام حمامات السباحة بالمنشآت الشبابية والرياضية في العطلات ومع عودة ارتفاع درجات الحرارة.