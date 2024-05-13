بعد ظهورهما في معرض للفن التشكيلي.. من هي مروة شقيقة الإعلامية منى الشاذلي؟

برز اسم الفنانة التشكيلية مروة الشاذلي مؤخرًا بعد ظهورها مع شقيقتها الإعلامية المعروفة منى الشاذلي خلال افتتاح معرضها الفني «عوالم مستقرة»، الذي لفت أنظار الكثيرين.

وجذب الثنائي أنظار الجمهور في المعرض الذي يستمر حتى 6 يونيو المقبل، وحظي بحضور مميز من كبار الفنانين التشكيليين، من بينهم الدكتورة صفية القباني نقيب الفنانين التشكيليين، والفنان محمد عبلة والنحات طارق الكومي، مما أثار فضول الجمهور لمعرفة المزيد عن هذه الفنانة الموهوبة.

مروة الشاذلي من الأسماء البارزة في عالم الفن التشكيلي المصري، وذلك قبل أن تكمل الفنانة المولودة في سبتمبر 1983 عقدها الرابع، إذ تخرجت من كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، وحصلت على درجة الماجستير عام 2011، وقدمت أول معارضها الخاصة في ساقية الصاوي عام 2003، ثم قدمت معرضا ثانيا بعنوان «صناعة لبنانية» في 2013، وذلك بحسب الموقع الرسمي لقطاع الفنون التشكيلية التابع لوزارة الثقافة المصرية.

معلومات عن الفنانة مروة الشاذلي

شاركت مروة الشاذلي بأعمالها في مجموعة كبيرة من المعارض الجماعية منذ 2003 وحتى 2022، كما شاركت في معارض دولية من بينها معرض شباب التشكيليين المصريين في العاصمة الفرنسية باريس عام 2007، وحصلت على العديد من الجوائز منها الجائزة الأولى بمسابقة الكليات الفنية المتخصصة جامعة حلوان، وأوسكار مهرجان الإبداع التشكيلي الثالث، وغيرها من الجوائز، ويحتفظ متحف الفن المصري الحديث بعدد من أعمالها الفنية.