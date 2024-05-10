سلمى أبوضيف وأطفال دراما رمضان في ضيافة منى الشاذلي الليلة

تحل النجمة سلمى أبوضيف الليلة ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم»، المُذاع عبر فضائية «ON».

سلمى أبو ضيف

ونشرت الصفحة الرسمية للقناة ألبوم صور من الحلقة لسلمى مع أطفال مسلسلات رمضان، وعلّقت عليها: «استنونا الليلة في حلقة جامدة من معكم منى الشاذلي مع النجمة المتألقة سلمى أبو ضيف، وأبرز الأطفال المشاركين في الأعمال الدرامية والأفلام في الفترة الأخيرة الساعة 11 مساء على شاشة ON».

فيلم «ليه تعيشها لوحدك»

وحققت سلمى أبو ضيف نجاحًا كبيرًا في السينما مؤخرًا، من خلال مشاركتها في فيلم «ليه تعيشها لوحدك»، الذي كانت تدور أحداثه في إطار من الدراما، حول طبيب يسعى إلى الوقوف بجانب صديقه المصاب بالسرطان، فيمر الثنائي بالعديد من الأحداث والتجارب العصيبة، وتتوالى الأحداث.

وشارك في بطولة العمل العديد من الفنانين، أبرزهم شريف منير، خالد الصاوي، أمينة شلباية، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور.