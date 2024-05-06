صُناع «شِقو» في ضيافة «معكم منى الشاذلي» الخميس (صور)

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي صناع فيلم «شِقو»، في حلقة خاصة تذاع الخميس المقبل، عبر برنامجها «معكم منى الشاذلي» المذاع على قناة ON.

وخلال اللقاء، تروي النجمة الكبيرة يسرا كيف عرض عمرو يوسف عليها الدور، وكيف استقبلت فكرة تقديم دور الشر بهذا الشكل لأول مرة خلال مشوارها الفني الكبير.

عمرو يوسف يتحدث عن كواليس «شقو»

ويتحدث الفنان عمرو يوسف حول كواليس التجربة التي تمثل عودته إلى شاشة السينما بعد غياب خمس سنوات.

أما كريم السبكي فيوضح كيف كان استقبال صناع العمل لنجاح الفيلم بشكل يفوق كل التوقعات، وحول خلفياته الرياضية التي أخرجت مشاهد الأكشن في الفيلم بهذا الشكل.

أبطال فيلم «شقو»

فيلم شقو بطولة عمرو يوسف، ومحمد ممدوح، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبوالحسن، ومحمد جمعة، بالاشتراك مع الفنانة الكبيرة يسرا، وإنتاج أحمد السبكي، وتأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.