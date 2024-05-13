الممثل الأمريكي ستيف بوشيمي يتعرض للاعتداء من شخص في نيويورك

تعرض الممثل الأمريكي، ستيف بوشيمي، لهجوم وحشي من أحد الأشخاص في شوارع مدينة نيويورك الأمريكية، في وضح النهار، ما أدى إلى تعرضه إلى جروح خطيرة، وجرى نقله على إثرها إلى المستشفى.

وكان ستيف بوشيمي، البالغ من العمر 66 عامًا، يسير في وسط مانهاتن، عندما اقترب منه المهاجم في وضح النهار ثم اعتدى عليه، وقد ترك وجه «بوشيمي» منتفخًا ومتضررًا بعد الاعتداء، كما أصيب أيضًا بأضرار في عينه اليسرى، وجرى نقله إلى مستشفى بلفيو لتلقي الرعاية، وفقا لما نشره موقع «نيويورك بوست».

مهاجم الممثل الأمريكي مازال هاربا

ووفقا لمصادر الشرطة، فإن الرجل الذي هاجم «بوشيمي»، بشكل عشوائي عنيف، لا يزال هاربا، على الرغم من عدم إلقاء القبض على أي شخص في هذه القضية، إلا أن شرطة نيويورك أصدرت صورة للمهاجم، وهو رجل يبدو في منتصف العمر، وله لحية، وكان يرتدي قبعة بيسبول وقميصًا أزرق وسروالًا رياضيًا أسود وقت الهجوم.

ستيف بوشيمي يطمأن الجمهور على حالته الصحية

في بيان لصحيفة «نيويورك بوست»، قال مسؤول الدعاية الخاص بالممثل الأمريكي: «تعرض ستيف بوشيمي للاعتداء في وسط مدينة مانهاتن، وهو ضحية أخرى لعمل عنف عشوائي في المدينة، إنه بخير ويقدر تمنيات الجميع الطيبة، على الرغم من حزنه الشديد لكل شخص حدث له هذا في أثناء سيره في شوارع نيويورك».