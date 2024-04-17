الفنان الأمريكي ستيف بوشيمي ينضم إلى فريق عمل مسلسل Wednesday 2

انضم الممثل الأمريكي ستيف بوشيمي إلى فريق عمل الجزء الثاني من المسلسل الناجح Wednesday، إذ من المقرر أنّ يلعب دور المدير الجديد لأكاديمية نيفرمور التي تدور داخلها أحداث المسلسل، وفقًا لما نشره موقع «فارايتي».

وتأخر العمل في الموسم الثاني من مسلسل Wednesday، بسبب إضراب الكتاب والممثلين ما أدى إلى إغلاق جزء كبير من هوليوود في العام الماضي، لكن من المتوقع أنّ يبدأ الإنتاج في أواخر أبريل الجاري في أيرلندا.

تفاصيل مسلسل Wednesday 2

ولم يجري كشف كثير من التفاصيل حول الموسم الثاني من مسلسل Wednesday، لكن تشهد أحداث الجزء الجديد، عودة «وينزداي» التي تؤدي دورها جينا، بصفتها ابنة عائلة آدامز وهي تمر بسنوات مراهقتها، وذلك بعد ما انتهى الموسم الأول بنجاحها في حل سلسلة من جرائم القتل المروعة مع إحباط محاولة لتدمير أكاديمية نيفر مور وطلابها، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا بعد عرضه للمرة الأولى في نوفمبر 2022، وتم ترشيحه لـ 12 جائزة إيمي، وفاز بأربع جوائز منها.

من هو ستيف بوشيمي؟

ستيف بوشيمي معروف بقدرته على أداء الأدوار الدرامية والكوميدية، ولعب دور البطولة في أفلام مثل «Reservoir Dogs» و«Fargo» و«The Death of Stalin» والعديد من أعمال آدم ساندلر، لقد لعب أيضًا دور البطولة في عروض مثل «Boardwalk Empire»، و«Miracle Workers»، والموسم الخامس من «The Sopranos».

وظهر كضيف في عدد من المسلسلات منها «30 Rock» و«Unbreakable Kimmy Schmidt» لقد تم ترشيحه لجائزة إيمي ثماني مرات، بما في ذلك عدة ترشيحات عن دوره في مسلسل «Boardwalk Empire» ولبطولة وإخراج «The Sopranos»، فاز بجائزة إيمي لأفضل مسلسل منوع قصير في عام 2016 عن البرنامج الحواري «Park Bench with Steve Buscemi».