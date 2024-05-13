فيلم عالماشي لـ علي ربيع يحتل المركز الرابع في شباك التذاكر

احتل فيلم عالماشي بطولة الفنان على ربيع بدور العرض، المرتبة الرابعة متنافسًا مع عدد من الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرض، حيث أنه حقق إيرادات ضعيفة أمس بدور العرض .

إيرادات فيلم عالماشي لـ علي ربيع

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ الفيلم حقق أمس 58 ألف جنيه، وجاء في المركز الرابع بين الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرض، حيث أنه مهدد انسحابه من دور العرض .

أحداث فيلم عالماشي

تدور قصة فيلم عالماشي في إطار كوميدي ملئ بالفنتازيا من خلال شاب كسول جدًا يصاب بمرض نادر يجبره على الحركة والسير باستمرار الأمر الذي يجعل حياته مهددة بالخطر حال توقفه مما يضعه في مواقف صعبة كثيرة.

أبطال فيلم عالماشي

شارك في بطولة فيلم عالماشي كل من علي ربيع، آية سماحة، صلاح عبدالله، كريم عفيفي، محمد رضوان، عبدالله مشرف، تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب وهدير الشريف، إخراج محمد الخبيري، إنتاج يوسف الطاهر.