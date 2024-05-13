محافظ أسيوط يوجه بالمتابعة الميدانية لمشروعات قطاع التعليم

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، محمد إبراهيم دسوقي عقب توليه مهام منصبه الجديد مديرًا لمديرية التربية والتعليم بأسيوط.

تكثيف الجهود للنهوض بالتعليم

وطالب محافظ أسيوط، مدير مديرية التربية والتعليم الجديد، بتكثيف الجهود للنهوض بقطاع التعليم في المحافظة، واستكمال مسيرة التنمية والمتابعة المستمرة والميدانية لمشروعات قطاع التعليم وجميع الفعاليات والأنشطة وبذل أقصى الجهد والتكاتف والتعاون مع جميع القطاعات للنهوض بالعملية التعليمية، وتعزيز وتنمية روح الانتماء والمواطنة لدى العاملين بالمنظومة التعليمية وتكثيف الجهود لتنظيم الفاعليات المختلفة والاستفادة من الإمكانات الموجودة بالمؤسسات التعليمية والعمل على تطويرها واستغلالها الاستغلال الأمثل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية واستكمال تنفيذ خطة الدولة في التنمية المستدامة في قطاع التعليم وفقًا لرؤية مصر 2030.

الرتقاء بمنظومة العمل

ومن جانبه، أكد محمد ابراهيم دسوقي مدير مديرية التربية والتعليم، إنه سيبذل قصارى جهده للإرتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوى الأداء داخل قطاع التعليم، والمشاركة بقوة في كافة الفعاليات التي تشهدها المحافظة لتخريج كوادر متميزة في كافة المجالات قادرة على تحقيق مسيرة التنمية.