«التعليم»: أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 لن تحمل أي ألغاز

بدأ العدد التنازلي لامتحانات الثانوية العامة 2024، المقرر انطلاقها يوم 10 يونيو المقبل بالمواد غير المضافة للمجموع، ويوم 22 بالمواد الأساسية وفقاً للجداول المعتمدة والمعلنة من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وطمأنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الصف الثالث الثانوي بشأن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024، مؤكدة أنّ الأسئلة ستكون خالية من أي أخطاء فنية وستكون واضحة ومحددة غير معقدة، ولا تحتاج إلى التأويل ولن تحمل أي ألغاز، والأسئلة الموضوعية ستكون لها إجابة واحدة صحيحة فقط بين البدائل الأربعة.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024

وأكدت وزارة التعليم، أنّ عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024، سيكون متوافقا مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة، وتركز على قياس نواتج التعلم الأساسية وتحدد مستويات الطلاب حيث سيخصص منها 30% للمستويات العقلية البسيطة و70% للمستويات المتوسطة والعليا.

وأوضحت وزارة التعليم، أن الأسئلة ستكون 85% موضوعية و15 أسئلة مقالية ويكون عدد الأسئلة وفقاً لطبيعة كل مادة دراسية، حيث تندرج الأسئلة من الصعب إلى الأسهل.

ووجهت وزارة التعليم، رسالة لطلاب الثانوية العامة أطمئنوا لا تغيير في مواصفات الأسئلة وستكون بنفس مواصفات العام الدراسي الماضي ونفس عدد الأسئلة وتوزيع الدرجات دون أي تغيير.

وقالت وزارة التربية والتعليم، أنه بالنسبة للأسئلة المقالية لامتحانات الثانوية سيتم وضع نموذج إجابة للأسئلة المقالية يتضمن كل الإجابات المحتملة.