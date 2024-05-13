المتحف المصري ينظم ملتقى «متاحف من أجل التعليم» الأربعاء المقبل

أعلن المتحف المصري في التحرير، تنظيم ملتقى علمي بعنوان «متاحف من أجل التعليم والبحث العلمي» الأربعاء المقبل في العاشرة والنصف صباحا بقاعة 39 بالمتحف، لافتا إلى أنّ الملتقى متاح للجميع دون دفع رسوم، ويقام بالتعاون مع كلية الآثار بجامعة عين شمس وكلية الآثار بجامعة دمياط.

وأضاف المتحف المصري في التحرير، أنّ الملتقى العلمي يحاضر به الأستاذ الدكتور علي عبدالحليم، مدير عام المتحف المصري في التحرير، والأستاذ الدكتور محمد جمال راشد، رئيس قسم إدارة المتاحف بكلية الآثار جامعة دمياط، والدكتور محمد إسماعيل، مدرس نظم المعلومات الأثرية والتراثية بكلية الآثار جامعة عين شمس، والدكتورة سمر حمدون، مدرس بكلية الآثار جامعة عين شمس، والدكتورة هبة عبدالعزيز، مدير عام الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة.

اليوم العالمي للمتاحف

وفي ذات السياق، أعلن المتحف المصري في التحرير، أنّه بمناسبة الاحتفال بـ اليوم العالمي للمتاحف السبت المقبل، يفتح المتحف باب الزيارة مجانا للمصريين، كما ينظم خلال اليوم جولات إرشادية مجانية لزائريه من المصريين، والتي تسلط الضوء على أبرز مقتنيات المتحف الفريدة.