«التعليم»: مد فترة التقديم لوظائف المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مد فترة التقديم للوظائف المطلوبة بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، ليوم 20 مايو الجاري، بعد فتح باب التقديم لها يوم 5 من نفس الشهر، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

رابط التقديم لوظائف المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن التقديم عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم على بوابة مركز المعلومات عبر هذا الرابط، مشيرا إلى أنه من ضمن معايير القبول، اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، واجتياز المقابلة الشخصية والمبنية على اختبارات التخصص.

شروط التقديم

- أن يكون من العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب، ويفضل كلية هندسة أو حاسبات ومعلومات للوظائف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أو معلمي Math، والميكانيكا COC، والميكاترونيك.

- يفضل خبرة في مجال التخصص لا تقل عن 3 سنوات.

- لا يزيد السن في أول اكتوبر 2024 عن 55 عاما.

- يفضل أن يكون من أبناء المحافظة الموجود بها المدرسة، حيث لا يوجد بدل انتقال.

- يتعهد بالاستمرار بالعمل داخل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية مدة لا تقل عن 5 سنوات.