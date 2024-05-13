سفير الاتحاد الأوروبي: نساهم في تطوير بحيرات الإسكندرية لزيادة إنتاج الأسماك

قال سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، السفير كريستيان بيرجر، إنه يجري التعاون مع هيئة الثروة السمكية، عبر برنامج يجري تحضيره في الوقت الراهن لزيادة البحيرات الشمالية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الأسماك وإمكانية التصدير على رأسها بحيرات الإسكندرية.

جاء ذلك خلال كلمته بورشة عن قضايا المياه بالإسكندرية، بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب في الإسكندرية والدكتور حسام مغازي وزير الري الأسبق، وعدد من المتخصصين في مجال المياه.

مشروعات الاتحاد الأوروبي في الإسكندرية

وأضاف سفير الاتحاد الأوروبي، إن هناك تعاونًا مع محافظة الإسكندرية في قضايا المياه أبرزها مشروع امتداد محطة صرف الساحل وغرب الإسكندرية.

ولفت إلى وجود مشروعات جديدة مثل الصرف الصناعي كون تأثيره على جودة المياه بالإضافة إلى تأثيره على البيئة، مشيرا إلى وجود خطة متكاملة لإدارة الموارد المائية التي تنتهجها محافظة الإسكندرية ضد مخاطر الفيضانات، مؤكداً أنه يتم دراسة أوجه التعاون مع المحافظة في هذا المجال.

دعم الاتحاد الأوروبي للقطاع الزراعي

وأشار إلى أنه جرى دعم القطاع الزراعي وتنمية الحاصلات الزراعية بالتزامن مع الأزمة الأوكرانية، وكان له شقين دعم قدرات مصر في تخزين الحبوب من خلال إنشاء مخازن في المحافظات، والشق الثاني دعم الميكنة الزراعية لتقليل أي هادر، مؤكدًا دعم القطاع الزراعي من أجل تصدير الحاصلات الزراعية من حيث تطوير الكفاءة والمساحة المنزرعة.