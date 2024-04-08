الكوميديا تسيطر على الإعلان الأول لفيلم اللعب مع العيال (فيديو)

كشف الفنان محمد إمام عن البرومو الرسمي الأول لفيلم اللعب مع العيال، من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بتوقيع المخرج شريف عرفة، معلقا: «توكلنا على الله.. الإعلان الأول لفيلم اللعب مع العيال مع المخرج الكبير شريف عرفة مفاجأة 2024 إن شاء الله قريبا».

دور محمد إمام في الفيلم

وسيطرت الكوميديا على مشاهد التريلر الأول، الذي كشف عن شخصية بطل العمل محمد إمام، والذي يجسد شخصية مدرس تاريخ يدعى علام، ويقوم بالتدريس داخل أحد مناطق البدو، وتحدث له مفارقات كوميدية عديدة، ومن المقرر طرحه في موسم أفلام عيد الأضحى المقبل.

ويشهد فيلم اللعب مع العيال التعاون الأول للفنان محمد إمام مع المخرج شريف عرفة، وتدور أحداثه في إطار لايت كوميدي ويجسد شخصية مدرس تاريخ، وتجمعه قصة حب مع أسماء أبواليزيد خلال أحداث الفيلم، وهو تأليف وإخراج شريف عرفة، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم ويزو، باسم سمرة، أسماء أبواليزيد، بيومي فؤاد، وآخرين.