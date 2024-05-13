العالم يستعد لحرب عالمية ثالثة.. 10 معلومات عن ملاجئ يوم القيامة

مع التهاب بؤر الصراع في العالم، تتوقع كثير من التقارير العسكرية نشوب حرب عالمية ثالثة، ومع بداية الشهر الجاري، أعلنت القوات الجوية الأمريكية، استعدادها لذلك السيناريو بشكل واضح، من خلال منحها عقد قيمته 13 مليار دولار لشركة «Sierra Nevada»، من أجل صناعة طائرة مهمتها حماية رئيس الإدارة الأمريكية وكبار المسؤولين، تحسبًا لحرب عالمية ثالثة قد يستخدم فيها السلاح النووي، لكن ليست أمريكا وحدها التي تستعد لهذا اليوم المرتقب، إذ يستعد له مشاهير وأغنياء العالم أيضا، من خلال ما أطلقوا عليه ملاجئ يوم القيامة.

كيف يستعد مشاهير العالم للحرب النووية؟

وكشفت شركة «رايزنج إس» الأمريكية، في بيان سابق، أنه خلال الفترة الماضية ازداد الطلب على ملاجئها بنحو 10 أضعاف عن الطلب في السنوات الماضية، خصوصا مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى أن معظم عملائها الذين يطلبون بناء ملاجئ يوم القيامة من الأثرياء ومشاهير السياسة والفن والرياضة وشركات التكنولوجيا.

معلومات عن ملاجئ يوم القيامة

مع تصاعد التهديدات، لجأت شركات بناء الملاجئ إلى تطويرها من ملاجئ عادية إلى أخرى أكثر تقدما، وأسمتها ملاجئ يوم القيامة، والتي صممت خصيصا لتناسب الحياة فيها خلال نشوب حرب عالمية ثالثة أو صراع نووى، وفقا لـ«بي بي سي»

1- يعود تسميتها بملاجئ «يوم القيامة»، كدلالة على اقتراب نهاية العالم، وانتهاء عمر الأرض.

2- تسمح الملاجئ بتوفير بعض من الرفاهية لساكنيها، للبقاء بداخلها لفترات طويلة.

3- تصل تكلفتها إلى ملايين الدولارات، إذ تبدأ من 40 ألف دولار، وتصل إلى 8 ملايين دولار، وفقا لمزايا كل ملجأ.

4- لا تهدف للحماية من الحروب فقط، إنما من الزلازل والكوارث الطبيعية والضربات نووية.

5- تصل القدرة الاستيعابية في بعض الملاجئ لنحو 44 شخصا.

6- تحتوي على مؤونة من الطعام لكل مقيم تكفي لنحو عام أو أكثر.

7- تبنى هذه الملاجئ بالحديد الصُلب الخالص.

8- البناء يكون تحت الأرض على عمق يتجاوز 3 أمتار، من أجل الحماية من القنابل.

9- يعمل مطورو ملاجئ يوم القيامة، على خلق بيئة متكاملة تحت الأرض.

10- بعض الملاجئ بها معلمين وفصول دراسية وحدائق مائية وعيادات طبية وصالات ألعاب رياضية.

أماكن بناء ملاجئ يوم القيامة

- إسرائيل.

- أمريكا.

- سويسرا.

- كندا.

- السويد.

- العديد من دول أوروبا.

وأشارت الشركة «رايزنج إس» الأمريكية، إلى أن طلبات بناء الملاجئ التي وصلتها، امتدت إلى بريطانيا وسويسرا والدنمارك وإيطاليا وألمانيا وكندا وغيرها.