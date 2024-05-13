جلاسكو يبحث عن تقليص فارق النقاط مع سلتيك من بوابة دندي بدوري أسكتلندا

يستضيف جلاسكو رينجرز فريق دندي على ملعب «إيبروكس»، بالجولة 37 من مجموعة البطولة بالدوري الأسكتلندي الممتاز، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء غد الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

ويدخل جلاسكو رينجرز، مباراة دندي، بخسارة أمام سلتيك غريمه التقليدي، بنتيجة 1-2، في لقاء جمع بين الفريقين على ملعب «سلتيك بارك»، بالجولة 36 ضمن مباريات مجموعة البطولة بالدوري الأسكتلندي الممتاز.

وأحزر أهداف اللقاء كل من مات أورايلي، وجون لاندسترام لاعب جلاسكو بالخطأ في مرماه، في الدقيقتين 35، و38، على التوالي، فيما سجل سيريل ديسرس، لاعب رينجرز هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 40.

جلاسكو رينجرز بالمركز الثاني برصيد 81 نقطة

ويحتل جلاسكو رينجرز، المركز الثاني بمجموعة البطولة بالدوري الأسكتلندي الممتاز برصيد 81 نقطة بفارق 6 نقاط عن سلتيك المتصدر «87 نقطة».

وفي المقابل، خسر فريق دندي، أمام هارت، بثلاثية نظيفة على ملعب «تاينكاسل بارك»، بالجولة 36 ضمن مباريات مجموعة البطولة بالدوري الأسكتلندي المتتاز لكرة القدم ، لييقبع بالمركز السادس والأخير برصيد 41 نقطة.