بهاء الغنام: التنوع الجغرافي لمشروع مستقبل مصر له فوائد اقتصادية كبيرة

قال العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، إنّ التنوع الجغرافي الخاص بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، له فوائد اقتصادية كبيرة، يظهر في تنوع الإنتاج وتبكيره، وتوفير الأيدي العاملة.

وأضاف في كلمته خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، عبر فضائية إكسترا نيوز، أنّ جهاز مستقبل مصر يستخدم أنظمة إدارة جيدة، سواء الإدراة المالية أو الفنية، مواصلا: « نحن نتحدث عن منظومة كبيرة للتحكم في المياه والطاقة، لأنهم يمثلوا 30% من التكلفة».

وتابع: «نحن نستخدم 12 ألف جهاز ري محوري، بجانب 1500 كيلو مسارات نقل مياه، و23 محطة كهرباء، و3 محطات معالجة للمياه، و8000 شبكة ري، إضافة إلى 12 ألف كيلو طرق خدمية».