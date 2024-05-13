7 علامات في التكييف تضاعف فاتورة الكهرباء.. ونصائح مهمة أثناء الشراء

تستهلك مكيفات الهواء الكثير من الكهرباء، لكن هناك عدد من العلامات التي تتسبب في مضاعفة فواتير الكهرباء عند استخدام المكيفات، خاصةً مع زيادة استهلاكها في فصل الصيف بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، كما أن هناك بعض الأنواع التي يجب الحذر من بعض العلامات عند شراء تكييف جديد لتجنب استهلاك مزيدا من الكهرباء.

تحذير من شراء بعض أنواع التكييفات

موقع شركة «Paytm» للتكنولوجيا، أطلق بعض النصائح عند شراء تكييف جديد وضرورة توفير بعض المواصفات التي يجب توافرها، توفيرا لاستهلاك الكهرباء، نستعرضها في السطور التالية.

سعة التبريد

يعد قياس حجم الغرفة من أهم الأمور التي يجب الالتفات لها قبل شراء التكييف، وذلك من أجل عدم استهلاك كهرباء إضافية باختيار تكييف أقل أو أكثر كفاءة من حكم الغرفة

الشراء وفقا لتصنيف النجوم

لا تشتري تكييف يكون تصنيفه منخفضا، اختر دائمًا مكيف هواء ذو ​​تصنيف 5 نجوم

التحكم في تدفق الهواء

تصميم مكيفات الهواء اليوم يسمح للمستخدمين بالتحكم في تدفق الهواء يدويًا أو عن بعد، يعد هذا أمرا هاما عند اختيار نوع التكييف

أجهزة الاستشعار المدمجة

تحقق قبل الشراء من معرفة ما إذا كان مكيف الهواء الخاص بك يحتوي على أجهزة استشعار مدمجة، إذا لم يكن يحتوي عليها لن يكون هذا النوع خيارا جيدا، إذ تساعد هذه المستشعرات في الحكم على بيئة الغرفة ودرجة حرارتها، ثم تقوم تلقائيًا بضبط درجة حرارة مكيف الهواء لتبريد الغرفة أو تدفئةها

مكيف الهواء الموفر للطاقة

تحقق لمعرفة ما إذا كان مكيف الهواء موفرًا للطاقة، حيث أن الأنواع الأخرى يمكنها استهلاك الكهرباء بشكل مضاعف

7 علامات في التكييف تضاعف فاتورة الكهرباء

إلى جانب الأنواع التي يجب تجنبها عند شراء تكييف جديد، كشف التقرير عن 7 علامات في التكييف تؤدي إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء، والتي تأتي على النحو التالي:

(1) عدم نظافة فلتر الهواء

عندما لا يُنظف الفلتر بشكل دوري، يؤدي ذلك إلى تراكم الأوساخ داخله، ما يحد من تدفق الهواء داخل الغرفة، ويتسبب في استغراق وقتًا أطول لتبريدها، ما يضطر المستخدم لزيادة أوقات التشغيل، وهو الأمر الذي يساهم في ارتفاع فواتير الكهرباء.

(2) تسرب القناة

يقلل تسرب القناة من قدرة أنظمتك على توزيع الهواء وإرضاء منظم الحرارة، إذ أن تدفق الهواء المناسب يعد أمرًا حيويًا لوجود نظام صحي وفعال، وفي حالة وجود خلل يؤدي ذلك لارتفاع فاتورة الكهرباء

(3) تعطل بعض الأجزاء

يؤدي تعطل الأجزاء في التكييف مثل المحركات والمكثفات والضاغط إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء، ويتسبب ذلك في انخفاض الإنتاج ويجعل نظام التشغيل أقل كفاءة.

(4) انخفاض مستوى التبريد

تستخدم مكيفات الهواء والمضخات الحرارية مادة التبريد (إما r-22 فريون أو r-410a Puron) لنقل الحرارة وإزالتها من المنزل، لن يسمح المبرد المنخفض في التكييف بإزالة الحرارة بكفاءة، كما سيؤدي ذلك لزيادة في فواتير الكهرباء لأن النظام سيضطر إلى العمل بجهد أكبر لتلبية منظم الحرارة.

ويكون غالبا سبب انخفاض مادة التبريد هو التسرب، ويمكن أن يحدث في جميع أنحاء نظام الملفات ومجموعات الخطوط التي تنقل مادة التبريد، وهو ما يجب إصلاحه على الفور.

(5) عدم الصيانة

الصيانة الدوري على نظام التكييف من خلال خبير فني، سوف يفيد في الحفاظ على كفاءة النظام ومنع الأعطال المحتملة.

يعد هذا أيضًا أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لمنع ارتفاع فواتير الكهرباء، لأن الفني لديه جميع الأدوات اللازمة لتحديد حالة وأداء نظام تشغيل التكييف ومكوناته.

(6) النظام القديم

ربما يعني مكيف الهواء القديم أن نظامك ليس فعالاً للغاية، وأن بعض الوحدات القديمة جدًا وعدم صيانتها قد يعرض للصدأ.

(7) التثبيت السيئ

يكون أحيانا سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء، هو أن الوحدة لم تُركب بشكل صحيح، مما يؤدى إلى قصر دورة التشغيل وإيقاف تشغيلها بسرعة، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع فواتير الكهرباء لأن مكيفات الهواء تستخدم أكبر قدر من الطاقة عند بدء التشغيل.