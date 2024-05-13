«عمال أسوان» يهدي المحافظ بـ«درع الاتحاد».. وتكريم 65 من قدامى العمل النقابي

شهدت احتفالية اتحاد عمال أسوان بعيد العمال، تقديم درع اتحاد العمال إلى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فضلا عن تكريم 65 من العاملين والعاملات وقدامى العمل النقابي.

وقال محسن محمد أش الله، رئيس الاتحاد المحلي ورئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، خلال كلمته في الحفل، إنّ خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي في عيد العمال، جاء إضافة لتحقيق الإنجازات العملاقة التي استفاد منها محدودي الدخل من العمال وأصحاب المعاشات، من خلال التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية، لتشمل العمالة غير المنتظمة ودعم صندوق البطالة بنحو 5 مليارات جنيه.

وأضاف أش الله، أنّ خطاب الرئيس في عيد العمال أول مايو أصبح يمثل منهاج عمل في المرحلة المقبلة للمساهمة في المشروعات التنموية والاقتصادية التاريخية التي تتمتع بها أسوان من أجل بناء الجمهورية الجديدة حتى عام 2030.