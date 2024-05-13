مدير «مستقبل مصر»: الجهاز مسؤول عن 70% من الزراعات الآلية بمصر

قال العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، إنّ استيراد مصر للقمح سنويا يتراوح بين 10 إلى 12 مليون طن، مؤكدا أنّ الجهاز ساهم خلال 6 أعوام بمليون و100 ألف طن بتكلفة 342 مليون دولار.

وأضاف الغنام خلال كلمته في افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة عبر فضائية إكسترا نيوز، أنّ إنتاج السكر سنويًا يمثل 2.2 مليون، وكان لدينا عجز في السكر من 700 إلى 800 ألف طن يتم استيرادها من الخارج.

وأكد أنّ «جهاز مستقبل مصر كان له دور كبير في الزراعات الآلية، حيث يمثل 70% من الزراعات الآلية في مصر، وهي فرصة بديلة وإحلال واردات بتكلفة مليار و375 ألف جنيه، إضافة إلى أنّ مصر تصدّر 600 ألف طن بصل سنويا، وتنتج منه 3 ملايين طن، كما أنّ الدولة تصدّر 900 ألف طن بطاطس، على أنها انتجت خلال 6 أعوام 3 مليون طن بتكلفة مليار و350 مليون».