الرئيس السيسي: «لو عندنا مياه تكفي زراعة 100 مليون فدان كنا زرعناهم»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر إذا كان لديها مياه تكفي لزراعة 100 مليون فدان لتمت زراعتها، مشيرا إلى زراعات الهيدروبنك لا تصلح لكافة الزراعات ولكنها توفر كثيرا في المياه.

وأضاف الرئيس السيسي: «نستطيع زراعة 400 ألف فدان محاصيل من زراعات أخرى بدلا من زراعة 200 ألف فدان قمح لتوفير المياه، وهنا يجب ألا نركز على القمح خصوصا وأن المياه المتوفرة لمصر لا تسمح بذلك، نقطة المياه المتاحة نطلع بيها أكبر وأفضل وأغلى إنتاج، ونبيعه ونجيب اللي محتاجينه».

وتابع الرئيس «بنتوسع في الصوب الزراعية على الرغم أنها لا تنتج كل شيء، لأن إنتاجها يمكن أن يباع ونستورد القمح بالعملات التي تعود كعائد».