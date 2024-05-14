طريقة حجز تذاكر مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

أيام قليلة وتنطلق الخطوة قبل الأخيرة في مشوار الأهلي بدوري أبطال إفريقيا، وذلك عندما يواجه نظيره الترجي التونسي، على ملعب رادس، في إطار المنافسة بذهاب نهائي البطولة القارية الأهم على مستوى القارة السمراء، لذلك تتأهب الجماهير لطرح التذاكر خلال أيام قليلة، فما هي طريقة حجز تذاكر مباراة الأهلي والترجي؟

طريقة حجز تذكرة مباراة الأهلي والترجي

يفتح ملعب رادس في تونس أبوابه، لاستقبال مباراة مصيرية تجمع الأهلي والترجي، في إطار ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما قرر «كاف» تطبيق نظام الذهاب والإياب في النهائي بعد أزمة مباراة الوداد في الموسم قبل المنقضي، على أن تكون المدرجات مفتوحة للجماهير يوم 18 مايو الجاري.

موقع «تذكرتي» هو المنصة الرسمية لحجز تذاكر المباراة، لذلك يتم فتح الموقع لعملية الحجز من خلال زيارة الموقع من هذا الرابط، واختيار كلمة رياضات «تذاكر المباراة»، أو إذا كنت تستخدم اللغة الإنجليزية يمكنك الضغط على «sports-match tickets»، واختيار مباراة الأهلي والترجي بمجرد طرحها والضغط على حجز.

موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

وسيكون الأهلي على موعد مع مباراة مصيرية أمام الترجي التونسي، على ملعب رادس، السبت المقبل 18 مايو، على أن يجدد اللقاء في ليلة الحسم التي ستقام على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم 25 من الشهر ذاته.

ويحلم الأهلي بالحصول على اللقب الـ12 في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال إفريقيا، لذلك سيقاتل من أجل انتزاع اللقب من أنياب الخصم التونسي العنيد، وحسم الانتصار مبكرًا على أرضه في تونس وبين جماهيره، من أجل تسهيل مهمة القاهرة ورفع اللقب في نهاية المطاف.