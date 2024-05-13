مدير «مستقبل مصر»: صادرات الجهاز تقدّر بـ9 مليارات دولار

قال العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، إنّ الجهاز نجح بالتعاون مع القطاع الخاص في تحقيق 4.3 مليار دولار خلال الـ6 أعوام الماضية لإحلال واردات وصادرات في المحاصيل الاستراتيجية والخضر والفاكهة.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة عبر فضائية إكسترا نيوز: «لدينا صادرات بـ9 مليارات دولار منها 5.4 خاصة بالتصنيع الزراعي، ونحن أمام الاستفادة من المحاصيل الزراعية المحلية وتلبية متطلبات السوق المحلي».

وتابع: «نسلط الضوء على أنّ التكاليف الاستثمارية الكبيرة تتكفلها الدولة لتهيئة المناخ للقطاع الخاص بأن يعيد استثماراته بما يُحقق له العائد ويعود على المواطن والدولة بالنفع»، لافتا إلى أنّ جهاز مستقبل مصر يستهدف الأسواق الخارجية والتصنيع الزراعي والشراكات مع القطاع الخاص.