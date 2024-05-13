الرئيس السيسي يتفقد «ماكيت» المنطقة الصناعية للمرحلتين الحالية والمستقبلية

استعرض العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، خلال جولته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ماكيت المنطقة الصناعية للمرحلة الحالية والمستقبلية، والتي تحتوي على مجمع الثلاجات بمساحة 90 ألف طن، إضافة إلى مصنع البطاطس الذي يجرى إنشاءه حاليا، إضافة إلى مساحة 500 ألف طن من الصوامع، والتي تنقسم إلى مناطق مقسمة إلى 120 ألف طن.

وأضاف خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة عبر فضائية إكسترا نيوز، أنّ المنطقة الصناعية تحتوي على مصنع البصل المجفف ومصنع السكر وصناعات النشا والجلوكوز، إضافة إلى التوسعات الصناعية الخاصة بالأعلاف ومجمع اليوريا الأخضر ومحطة تخفيض ضغط الغاز والسماد الحيوي، بجانب مصنع صناعة اللب واستخلاص وتكرير الزيوت ومحطات الكهرباء وصناعة الأخشاب.

وتابع أن المنطقة تحتوي على مدينة مستقبلية للعاملين داخلها، مطلة على محور تحيا مصر، جنوب المحور هو منطقة الصوب الزراعية ولذي يتم إنشاءها على مساحة 7000 فدان والنتهاء منها في خلال 3 أشهر.

وأضاف أنّ الانتهاء من السوق اللوجيستي سيكون خلال 6 أشهر، وهو عبارة عن أسواق للسمك والخضر والفاكهة وبورصة زراعية، لافتا إلى أنّ حجم التداول الداخلي يمثل 12 مليون طن سنويًا.