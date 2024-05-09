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وزير الإسكان يناقش آليات تطوير المنطقة الصناعية في المدن الجديدة

كتب:

أيمن حمزة
11:24 ص | الخميس 09 مايو 2024
وزير الإسكان خلال الاجتماع

وزير الإسكان خلال الاجتماع

التقي الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي إليكتريك، ومسئولى الشركة، لمناقشة دور المستثمرين في تطوير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة. 

 

تطوير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة

 

وناقش وزير الإسكان مع مسئولى شركة السويدي، الأفكار والمقترحات لتطوير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، ودور المستثمرين وجميع الجهات المعنية في وضع الأفكار والمقترحات والمساهمة في تنفيذ أعمال التطوير للحفاظ على الحالة العمرانية للمناطق الصناعية.

 

وأبدى مسئولو شركة السويدى إليكتريك، ترحيبهم ورغبتهم بالتعاون المثمر والبناء مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجميع الجهات ذات الصلة، من أجل تطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، للإرتقاء بمستوى تلك المدن بما يليق بالصناعة المصرية، وإظهار تلك المناطق بمظهرها اللائق.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.