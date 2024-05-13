طلاب «تعليم الجيزة» يحصدون المراكز الأولى في مسابقة الملتقى الفكري

أعلنت مديرية التربية والتعليم في الجيزة، أنّ طلاب تعليم الجيزة المتفوقين والموهوبين شاركوا في مسابقة الملتقى الفكري على مستوى الجمهورية للمرحلتين الإعدادية والثانوية بنين وبنات، وحصد الطلاب المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في مسابقة الملتقى الفكري للطلاب المتفوقين والموهوبين.

الطلاب الحاصلين علي المراكز الأولي

وأكدت مديرية التعليم في الجيزة، أنّ ذلك وفقا لتعليمات الوزارة بالاهتمام بالطلاب المتفوقين والموهوبين ودعمهم وتشجيعهم إيمانا بمهاراتهم وقدراتهم لتقديم حلول إبداعية وابتكارية لمشكلات المجتمع لدعم الوعي وبث الفكر وغرس القيم الإنسانية للحفاظ على الهوية المصرية والتي أسفرت عن:

- المرحلة الإعدادية «بنين»: حصل الطالب محمد وائل سيد، بمدرسة النهضة الرسمية التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية على المركز الأول على مستوى الجمهورية وحصل على حافز مادى قدره 1000 جنيه.

- المرحلة الثانوية «بنين» و«بنات»: حصول الطالب آدم محمد عادل بمدرسة السعيدية الثانوية العسكرية التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية على المركز الأول على مستوى الجمهورية وحصوله على حافز مادي قدره 1000 جنيه.

كما حصلت الطالبة ندى صموئيل فكري، بمدرسة هضبة الأهرام الثانوية التابعة لإدارة الهرم التعليمية على المركز الثاني على مستوى الجمهورية وحصولها على حافز مادى قدره 950 جنيها.