أسرع طرق للتخلص من الذباب بدون مبيدات حشرية.. السر في هذه الروائح

مع حلول فصل الصيف، تزداد حرارة الطقس، وتصبح الظروف مواتية لانتشار الذباب المنزلي، ومختلف أنواع الحشرات الطائرة الأخرى، لتملأ أجواءنا وتُزعج راحتنا، ويبدو وكأنّ المعركة ضدّ هذه الحشرات لا تنتهي، فما إن نظنّ أنّنا قضينا على دفعة منها، حتى تظهر أخرى جديدة، ويُفضل كثير من الناس تجنّب استخدام المبيدات الحشرية، لوجود مخاوف تتعلق بسلامتها على الصحة والبيئة، لذا يبحث البعض عن أسرع طرق للتخلص من الذباب بدون مبيدات حشرية.

أسرع طرق للتخلص من الذباب بدون مبيدات حشرية

وبحسب موقع «pestcontrolweb»، يمكنك التعرف على أسرع طرق للتخلص من الذباب بدون مبيدات حشرية على النحو التالي:

استخدام الفِخاخ

- فخاخ لزجة: يمكنك شراء فخاخ لزجة جاهزة أو صنعها بنفسك، باستخدام شريط لاصق مغطى بمزيج من الماء والسكر أو العسل.

- زجاجات بلاستيكية: اقطع زجاجة بلاستيكية إلى نصفين، وقم بملء الجزء السفلي بمزيج من الفاكهة الناضجة أو الخل، غطّي الجزء العلوي بالمقلوب، مع ترك فتحة صغيرة لدخول الذباب.

- أكياس بلاستيكية: املأ كيسًا بلاستيكيًا بمزيج من الفاكهة الناضجة، واتركه مفتوحًا قليلاً لجذب الذباب، وعندما يدخل الذباب، يُصبح محاصرًا في الداخل.

الروائح الكريهة للذباب

- الزيوت العطرية: بعض الزيوت العطرية، مثل زيت النعناع، زيت شجرة الشاي، زيت اللافندر، زيت القرنفل، زيت إكليل الجبل، زيت الأوكالبتوس، يمكنك دهن هذه الزيوت على قطعة قماش أو استخدامها في موزع الزيوت العطرية.

- الخل: يكره الذباب رائحة الخل، لذا امزج كميات متساوية من الخل والماء في زجاجة رذاذ، ورشّ الخليط حول الأبواب والنوافذ، وفي الأماكن التي يتواجد فيها الذباب بكثرة.

- البصل والثوم: قطع البصل أو الثوم إلى شرائح ووزّعها في الأماكن التي يتواجد فيها الذباب.

- الأعشاب: بعض الأعشاب مثل الريحان والنعناع والزعتر والجرجير واللافندر يكرهها للذباب، لذا زّين منزلك بهذه الأعشاب أو ازرعها في حديقتك للتخلص من الذباب في منزلك.

نباتات طاردة للذباب

- زهرة الأقحوان: تُعتبر زهرة الأقحوان من أكثر النباتات فعالية في طرد الذباب.

- الريحان: يمكنك زراعة الريحان في حديقة منزلك أو البلكونة والاعتماد على رائحته للتخلص من الذباب.

- النعناع: يعتبر النعناع أيضًا من الروائح التي ينفر منها الذباب، لذا يمكنك زراعته في منزلك للتخلص من الذباب.

- اللافندر: يكره الذباب رائحة اللافندر، لذا احرص على تواجده داخل المنزل، من خلال زراعته حول مداخل المنزل، أو وضع باقة منه في إناء، أو حرق زيت اللافندر ليساعدك على طرده نهائيًا إلى الخارج.

النظافة

نظافة منزلك أهم خطوة في مكافحة الذباب والتخلص منه نهائيًا، لذا تأكد جيدًا من تنظيف جميع الأسطح بانتظام، خاصةً في المطبخ، والتخلص من أي قمامة أو بقايا طعام، وغسل الأطباق والأدوات على الفور بعد كل وجبة، والحرص على إخراج القمامة بانتظام، وإغلاق سلة المهملات بإحكام.