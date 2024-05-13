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السيسي: الصوامع الزراعية مهمة رغم تكلفتها فهي تحافظ على إنتاج القمح

كتب:

نرمين عفيفي
02:30 م | الإثنين 13 مايو 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّ الصوامع الزراعية مهمة جدًا رغم أنَّها مكلفة فهي تحافظ على إنتاج القمح، موضحًا أنَّه لم تكن هناك أي خيارات أخرى من أجل تنمية الدولة، مشددًا على آثار ذلك سيعود إيجابيًا على الدولة مستقبلًا.

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة: «أنا صادق، ويسعدنا مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الزراعية، وجميع التسهيلات ستقدم لكم».

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بقلم نرمين عفيفي